No quadro do projecto “Empoderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos” financiado pelo Banco Mundial, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos(AFAP), anuncia a abertura de concurso para contratação de uma empresa para ministrar o curso de inglês aos técnicos do Ministério da Educação e Ensino Superior.

Para mais detalhes clique sobre o documento –