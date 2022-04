São Tomé e Príncipe beneficiou de um donativo do Banco Mundial, no quadro do projecto reforço das capacidades institucionais. A Agência Fiduciária e de Administração de Projectos(AFAP), anuncia a abertura de concurso para contratação de um gabinete de consultoria para recrutamento do conselheiro técnico principal para o 5º recenseamento geral da população e da habitação.

Consulte o documento seguinte para ter todos os detalhes :