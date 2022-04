No quadro do Projeto da Redução da vulnerabilidade de São Tomé e Príncipe aos impactos das mudanças do clima, reforçando a capacidade do país para implementar uma abordagem integrada ao planeamento da adaptação, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) leva ao conhecimento do público que encontra-se aberto um concurso para recrutamento de :

Consulte os documentos seguintes para ter todos os detalhes –