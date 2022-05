O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) solicita ofertas de concorrentes qualificados para a Construção de Armazéns para Produtos de Saúde localizados em Gonga, distrito de Lobata, Santo Tomé e Príncipe, financiados através de uma subvenção do Fundo Global (GF), com implementação do escritório do PNUD SAO TOME E PRINCIPE em colaboração com o Ministério da Saúde.

Para ter todos os detalhes clique sobre o documento seguinte :

1 –