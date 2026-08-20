A realizadora são-tomense Jéssica Lima integra a seleção da primeira edição do FilmLab Moçambique

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS CINEMATOGRÁFICOS

A primeira edição do FilmLab Moçambique, laboratório intensivo de desenvolvimento de projectos cinematográficos, arranca no próximo dia 24 de Agosto, em Maputo, com a participação de uma realizadora de São Tomé e Príncipe – Jéssica Adelaide Lombá da Silva e Lima -, e o objectivo de reforçar a ligação entre criadores dos PALOP e Timor-Leste.

O laboratório, promovido pela REDE de Cinema e Audiovisual PALOP+TL em colaboração com o KUGOMA 2026, decorre até 5 de Setembro, no Campus da Universidade Pedagógica de Maputo, e no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Entre os seis projectos seleccionados está o da santomense Jéssica Adelaide Lombá da Silva e Lima, ao lado dos moçambicanos Assane Ramadane João, Mateus Francisco Nhamuche, Melissa Babil Samate Lemos, Américo Júnior e Janado Nazaré Lubrino Cher.

Segundo Samira Vera-Cruz, Coordenadora de Formação da REDE, a ligação entre os dois laboratórios permitirá reforçar a interacção entre profissionais e projectos da região, com candidaturas abertas a participantes de vários países dos PALOP e Timor-Leste, para além dos nacionais de cada edição.

“Há muita coisa em comum” entre os diferentes contextos cinematográficos, afirmou a coordenadora, sublinhando que o plano curricular será semelhante, embora adaptado às especificidades de cada país.

A formação será orientada por cinco formadores principais com experiência no desenvolvimento de projectos cinematográficos nos PALOP, entre os quais Katya Aragão, de São Tomé e Príncipe, juntamente com os moçambicanos João Ribeiro e Fábio Ribeiro e as cabo-verdianas Samira Vera-Cruz e Emília Wojciechowska.

Entre os convidados estão Welket Bungué, da Guiné-Bissau; Natasha Craveiro, de Cabo Verde; Ery Claver, de Angola; P.J. Marcelino, luso-cabo-verdiano-canadiano; Lorna Zitha, de Moçambique; MUTIM – Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento, de Portugal; Mohamed S. Ouma, director executivo da DocA – Documentary Africa; Miki Redelinghuys e Pragna Parsotam-Kok, da África do Sul; Ana Marques, de Portugal; Rodrigo Diaz Diaz, do Brasil; Nina Tedesco, do Brasil e Erin Ranney, dos Estados Unidos.

O plano de formação está estruturado em dois eixos principais: Plano de Financiamento e Plano de Distribuição, com dois momentos públicos de interação entre os participantes e o sector – o Pitch e a Hackathon – Campanha de Impacto.

O Pitch Training compreende sessões de preparação, formação e partilha de experiências sobre o desenvolvimento de pitches, culminando numa sessão pública de apresentação dos projectos.

O Hackathon – Campanha de Impacto prevê uma sessão pública de desenvolvimento de campanhas de impacto, adaptadas às temáticas e características de cada projecto ou filme. A actividade terá igualmente uma edição em Cabo Verde, sob coordenação de Samira Vera-Cruz.

A iniciativa pretende desenvolver talentos emergentes do espaço PALOP+TL, reforçar a qualidade artística e a viabilidade dos projectos, criar pontes entre criadores e a indústria internacional e promover uma prática cinematográfica ética, inclusiva e sustentável, valorizando vozes diversas, com especial atenção a mulheres e pessoas não-binárias.

A participante são-tomense Jéssica Lima é atriz, guionista e realizadora. Tem formação em teatro e cinema pela East 15 Acting School do Reino Unido. Em dezembro de 2021, com o São Tomé Film Lab, ela participou da residência artística para realizadores, da qual surgiu o projeto Chama-me Maria, seu primeiro documentário. A cineasta também atuou em peças de teatro e nos curtas Our Town e no Meninas negras são mulheres também.

A REDE de Cinema e Audiovisual PALOP+TL é uma iniciativa coordenada pela Associação dos Amigos do Museu do Cinema em Moçambique (AAMCM), associação cultural moçambicana sem fins lucrativos, implementada com parceiros em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, e com apoio financeiro do Camões, I.P., através do Programa PROCERIS – Programa Cultura e Empreendedorismo com Responsabilidade e Inclusão Social.

O projecto arrancou com uma chamada de propostas, tendo sido seleccionados seis projectos cinematográficos. Os projectos abordam, preferencialmente, temáticas relacionadas com direitos fundamentais, sustentabilidade ambiental e questões sociais relevantes.

FONTE : REDE de Cinema e Audiovisual PALOP + TL