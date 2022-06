É no quadro do projecto WACA, que a AFAP convida as empresas interessadas a realizar obras de construção civil, nomeadamente quedra-mar, construção de marina, complemento a protecção da estrada em Pantufo, parede de protecção rodoviária contra travessia e quebra-mar em Praia Melão, assim como obras de quebra-mar, drenagem e protecção da costa em Praias Gamboa, Lochinga e Cruz.

Para ter todos os detalhes deve consultar o documento em baixo :

1 –