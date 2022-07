UNICEF – Divulgação do anuncio de vaga

O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF em São Tomé e Príncipe apresenta-lhe os seus respeitosos cumprimentos.

O UNICEF vem através da presente nota solicitar à Téla Nón a divulgação do seguinte comunicado:

“O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICE em São Tomé e Príncipe, informa que está aberto o processo de candidatura para preenchimento de uma vaga de consultor Project Manager, Digital Language Learning Project in São Tomé and Príncipe – para 12 meses- requisition No# 552314

Para mais informações, os interessados deverão consultar no link: Vacancies | UNICEF Careers – https://jobs.unicef.org/

O prazo de candidatura será até o dia 07 de Agosto de 2022.

Cordialmente,

Luis Bonfim

Deputy Representante ai.

UNICEF–São Tomé e Principe