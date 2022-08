A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito do Programa para a “Promoção da Cadeia de Valor do Agronegócio para Exportação em São Tomé e Príncipe” pretende contratar um consultor individual internacional para a capacitação da Cooperativa dos Produtores de Mel do Príncipe (COOPAPIP).

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte –