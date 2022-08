Projecto ZUNTAMON LCI – Recrutamento de 3 consultores

“A República Democrática de São Tomé e Príncipe recebeu uma subvenção do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), através do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), para cobrir o custo do Projecto ZUNTAMON LCI – Fase I, e pretende utilizar parte da subvenção para financiar o recrutamento, conforme os Avisos de Manifestação de Interesses que se anexa, de:

1. Serviços de Consultoria para Realização de Avaliações Jurídicas e de Mercado;

2. Serviços de Consultoria para Elaboração de Manual de Procedimentos Administrativos, Contabilísticos e Financeiros;

3. Um Consultor Individual Especialista em Seguimento e Avaliação.

Os Gabinetes de consultoria e os consultores individuais interessados podem obter o TdRs e informações adicionais no endereço abaixo mencionado durante o seguinte horário de expediente: 08:00 às 17:00 horas, hora local.

As manifestações de interesse devem ser enviadas para o endereço físico ou electrónico abaixo indicado até:

26 de Agosto de 2022 às 12:00 horas

21 de Agosto de 2022 às 12:00 horas