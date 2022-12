No âmbito do Projeto de Transição Energética e Apoio Institucional (ETISP) , financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos anuncia a publicação dos resultados do Concurso-Consultor Individual para os Serviços de Engenharia de Supervisão para Central Solar de Santo Amaro.

Consulte o documento seguinte –