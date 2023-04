UNIDO – Solicita consultoria para desenvolvimento de um quadro normativo e um roteiro de mobilidade eléctrica para STP

No quadro do projecto de construção de capacidade institucional para um programa de investimento em energias renováveis ​​e eficiência energética para São Tomé e Príncipe, a UNIDO – Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, solicita consultoria para desenvolvimento de um quadro normativo e de conformidade para o transporte de baixas emissões e um roteiro de mobilidade elétrica para São Tomé e Príncipe. O prazo para apresentação de candidaturas termina no dia 17 de maio de 2023. Consulte o link para ter todos os detalhes :



https://www.gn-sec.net/procurement/tender-development-standard-and-compliance-framework-low-emission-transport-and-electric