COMPRAN – Preenchimento do posto de coordenador

O projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), avisa ao Público que está aberto o concurso para preenchimento do posto de Coordenador(a) da Unidade de Gestão do Projeto COMPRAN.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO DO POSTO DE COORDENADOR(A) DA UGP PROJETO COMPRAN

2º AVISO DE CONCURSO PÚBLICO

O Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, faz saber que, havendo necessidade de preenchimento do Posto de Coordenação do projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), está em curso os procedimentos para o recrutamento de um(a) Coordenador(a) da Unidade de Gestão do referido Projeto.

Para o efeito, os candidatos interessados deverão apresentar os documentos que a seguir se passam a indicar:

Carta de intenção em português e em francês, dirigida ao Ponto Focal do COMPRAN; Curriculum vitae em português e em francês; Cópias autenticadas dos seus diplomas, certificados e outros documentos comprovativos da sua qualificação: Certificado autenticado do registo criminal; Cópia de bilhete de Identidade válido e de nacionalidade santomense; Outros documentos que o requerente queira fornecer.

Avisa-se que os documentos acima descritos deverão ser entregues no mesmo envelope fechado e lacrado, dirigido ao Ponto Focal do COMPRAN, com a seguinte menção: CONCURSO PÚBLICO PARA O RECRUTAMENTO DE UM(A) COORDENADOR(A), no edifício do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP) até às 15h00 do dia 20 de Agosto do corrente ano, no Guiché da Secretaria da Direção Administrativa e Financeira (DAF) do mesmo Ministério, dentro das horas normais de expediente.

Importa ainda se referir que de acordo com a Lei nº 02/2018, do Estatuto da Função Pública concernente ao regime de reformados, no seu artigo 274 A – Regime de Incompatibilidades dos reformados, os candidatos que tenham idade superior à 62 anos, estão excluídos do referido concurso.

Do mesmo modo, informa-se que os Termos de Referência (TDR) para o recrutamento do referido Posto, incluindo outros documentos exigidos para o efeito, estão afixados na vitrina da DAF, sita no rés-de-chão do edifício do MADRP, na Avenida 12 de Julho, cidade capital de S. Tomé.

Para mais esclarecimentos, os interessados poderão dirigir-se ao Gabinete de Ponto Focal do COMPRAN, no seguinte endereço:

Nome: Carlos Pires dos Santos

Telefone:9939385

Email:carlospsantos@46gmail.com

Local: edifício do MADRP.

A Diretora de Gabinete

Leyvagna Nascimento