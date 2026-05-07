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PNUD – Concurso para recrutamento de uma empresa especializada em fornecimento e instalação de sistema de energia solar para a Casa das Nações Unidas

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