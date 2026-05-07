Anúncios PNUD – Concurso para recrutamento de uma empresa especializada em fornecimento e instalação de sistema de energia solar para a Casa das Nações Unidas By Téla Nón Posted on 7 de Maio de 2026 Anuncio Concurso Público – ITB Supply of PV system.docxDescarregar Related Items:destaque Recommended for you BGFI é o primeiro banco em STP a obter a certificação internacional segundo a norma ISO 9001:2025 – Sistema de Gestão de Qualidade UNICEF – Contratação de uma instituição de ensino superior/universidade para o desenvolvimento de Dashboards para a supervisão educativa nacional AFAP – Contratação de um consultor para revisão de processos com foco em técnicos sociais FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ