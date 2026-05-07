Anúncios AFAP – Contratação de um consultor para revisão de processos com foco em técnicos sociais By Téla Nón Posted on 7 de Maio de 2026 ref nº 42_C_SPC_2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Infraestruturas verdes em 14 escolas e 8 centros de saúde projectam saúde e educação de qualidade São Tomé e Príncipe avança na digitalização da gestão das embarcações de pesca IA SPIRIT: Redefinindo a Parceria Índia-África para uma Nova Era FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ