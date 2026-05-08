UNICEF – Aquisição de utensílios de cozinha para cantinas escolares

O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em São Tomé e Príncipe, vem pela presente informar que esta aberto o concurso público para Aquisição de utensílios de cozinha para cantinas escolares.

As propostas técnicas e financeiras devem ser submetidas em separados para o email anmoreira@unicef.org , até o dia 18 de Maio de 2026. Com a menção_ RFQ_01/2026_Kits de cantina escolar.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o link: https://www.ungm.org/Public/Notice/300359

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida por email antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para a avaliação. As propostas devem estar assinadas e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.