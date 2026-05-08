Anúncios Agência Nacional de Petróleo – Solicitação para submissão de propostas para os blocos de petróleo números 7, 8 e9 By Téla Nón Posted on 8 de Maio de 2026 ANÚNCIO Nº-1 – 2026 – Leilão Blocos 7-8-9 ZEE – Vers PortDescarregar Related Items:destaque Recommended for you Primeiro laboratório de anatomia patológica marca novo capítulo na saúde nacional “Revive Internacional” apoia recuperação das roças coloniais em São Tomé e Príncipe Governo lança formação para 400 pescadores e palaiês em todo o país, anuncia aquisição de 209 botes e comparticipação de 30% FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ