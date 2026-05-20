Anúncios AFAP – Contratação de um (a) Assistente Administrativo (a) para a PIU/HERR By Téla Nón Posted on 20 de Maio de 2026 AMI REF Nº 50_C_HERR_2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you A “Descoberta” em Conceição Lima: entre a esperança e a reconstrução nacional.. AFAP – Contratação de um consultor para a elaboração do Plano de Infodemias e Formação dos Técnicos em Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário Roça São Nicolau está livre da defecação a céu aberto FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ