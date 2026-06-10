Banco Pan-africano investiu 40 mil euros para dar qualidade de ensino à escola básica Trindade Sousa Pontes

Trata-se do BGFI-BANK. A instituição financeira pan-africana que opera há mais de uma década em São Tomé e Príncipe assumiu a responsabilidade social de melhorar a qualidade de ensino na escola básica Trindade Sousa Pontes no distrito de Mé-Zochi.
O apoio financeiro de 40 mil euros permitiu a construção e reabilitação das principais infraestruturas da escola, nomeadamente as salas de aulas, o polo desportivo, e a cantina escolar.
«A Fundação BGFI-BANK financiou a construção de uma cantina escolar, um parque desportivo e a reabilitação das salas de aulas. A fundação vai continuar a apoiar projectos no domínio da educação», garantiu Joséphine Mackanga Tchicaya directora geral do BGFI – BANK.
As crianças agradeceram pelo donativo que eleva a qualidade do ensino aprendizagem. «quero expressar a nossa felicidade pela reabilitação do refeitório. Um espaço que tornará as nossas refeições mais confortáveis e agradáveis. Estamos gratos por este investimento que valoriza o nosso bem estar e a nossa saúde», declarou uma menina em representação de todos os alunos.
Na cerimónia de inauguração no último sábado, Joséphine Mackanga Tchicaya, em representação da Fundação BGFI – Bank chamou a atenção dos alunos para o facto de a actividade física ser essencial na adolescência. «O espaço é vosso», rematou.
O director da escola reconheceu que a disciplina de expressão motora, é importante para o desenvolvimento equilibrado dos alunos, e joga papel determinante na descoberta de talentos para o desporto nacional.
A ministra da educação, cultura e ensino superior Isabel de Abreu marcou presença na inauguração das novas infraestruturas construídas e reabilitadas pela Fundação BGFI – BANK.
A acção solidária da Fundação BGFI -BANK demonstra a União dos povos africanos pode estimular o desenvolvimento do continente negro.
Note-se que o BGFI – BANK é o primeiro banco em São Tomé e Príncipe a obter a certificação internacional de sistema de gestão de qualidade, no domínio de concepção , desenvolvimento e comercialização de produtos e serviços bancários.
Abel Veiga