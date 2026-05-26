FNUAP – Contratação de um consultor(a) nacional para apoiar na implementação do [8.º] Programa País (PP)

O UNFPA São Tomé e Príncipe está a contratar um consultor(a) nacional para apoiar na implementação do [8.º] Programa País (PP) (período do programa: 2023-2027) em colaboração com o Governo de São Tomé e Príncipe e outros parceiros. O objetivo do PP é alcançar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos, e acelerar a implementação do Programa de Ação da CIPD, para melhorar a vida das mulheres, adolescentes e jovens. Na prossecução deste objetivo, o Escritório do UNFPA em São Tomé e Príncipe procura alcançar resultados nas seguintes áreas temáticas de programação no âmbito do PP:qualidade dos cuidados e serviços; (ii) género e normas sociais; (iii) adolescentes e jovens.

Partilho o link com as informações necessárias para divulgar nas vossas redes sociais:

https://drive.google.com/drive/folders/1I6_kBREfLfUQ_N-IrMBSEjqY0_NfEEnR?usp=sharing