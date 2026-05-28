Anúncios AFAP – Contratação de um jurista para rever o estatuto orgânico do laboratório de saúde pública By Téla Nón Posted on 28 de Maio de 2026 REF Nº 48_C_HERR__2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Tributo de Ação à SÃO Sem segurança não há liberdade – 75,6% dos são-tomenses estão insatisfeitos Iniciativa Banco Central e as Academias lança sementes para o crescimento económico de STP FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ