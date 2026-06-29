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AFAP – Prorrogação da data para a contratação de um gabinete para obras de reabilitação e construção, do piso 1 do edifício central do isolamento

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PRORROGAÇÃO REF Nº 40_C_HERR_2026Descarregar
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