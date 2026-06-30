Anúncios AFAP solicita fornecimento, instalação, treinamento e comissionamento do novo Sistema de Informação de Gestão (MIS) para a EMAE By Téla Nón Posted on 30 de Junho de 2026 REF Nº 45_G_ACRE_2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Observadores europeus esperam eleições pacíficas e justas EMAE – Concurso Internacional para empreitada de reabilitação e construção dos sistemas de abastecimento de água “A Diocese de São Tomé e Príncipe a caminho dos 500 anos” FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ