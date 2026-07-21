Anúncios AFAP – Contratação de Consultor Nacional para a Elaboração de Instrumentos Normativos de Regulamentação da Vigilância em Saúde com foco na Institucionalização da Monitorização Contínua em Tempo Real (VIDR) By Téla Nón Posted on 21 de Julho de 2026 REF Nº 49_C_HERR_2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Missões internacionais elogiam eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe O Povo Decidiu inauguração da exposição de pintura “Office Work – Trabalho de Escritório” de Valdemar Dória no CCP FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ