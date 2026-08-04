Anúncios EMAE pretende recrutar os seguintes quadros : By Téla Nón Posted on 4 de Agosto de 2026 Related Items:destaque Recommended for you São Tomé e Príncipe acolhe intercâmbio técnico entre produtores e especialistas portugueses para reforçar a valorização das indicações geográficas AFAP – Prorrogação da data para contratação de consultor nacional para a elaboração de instrumentos normativos de regulamentação da vigilância em Saúde Caso Ignacio Mena: Supremo denuncia advogado Hamilton Vaz por declarações injuriosas FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ