Anúncios Agência Nacional de Petróleo – Recrutamento de um motorista By Téla Nón Posted on 4 de Agosto de 2026 Related Items:destaque Recommended for you MLSTP acusa Governo da ADI de tomar decisões estratégicas em fim de mandato e alerta para riscos ao país Contestação à privatização da EMAE: trabalhadores e oposição travam medidas do Governo em fim de mandato A importância das frutas tropicais na Vida dos são-tomenses FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ