Anúncios Projecto NEXUS – Contratação de um Gabinete para reforçar a capacidade institucional e a mobilização de recursos financeiros para o Clima By Téla Nón Posted on 25 de Novembro de 2026 AMI et TDR – C3-NEW-ERA-FAD-AWF-2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Projecto NEXUS – Contratação de um gabinete para elaborar o plano diretor integrado de recursos hídricos e os estudos de viabilidade Após completar Governo, Américo Ramos reafirma compromisso com a justiça no caso 25 de novembro OIKOS – Aquisição de três (3) viaturas automóveis FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ