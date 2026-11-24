Fica concluída a composição do XX Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe com a tomada de posse do ministro da Economia, Energia e Transformação Digital, Orlando da Mata, e do secretário de Estado da Juventude, Desporto e Comunicação Social, Adnilson Rosa.

Perante os desafios que o país enfrenta, o primeiro-ministro, Américo Ramos, garantiu que o executivo irá concentrar esforços na concretização das prioridades definidas para a governação.

“Agora vamos preparar o programa para submeter à Assembleia Nacional, dando especial atenção aos aspetos mais importantes para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, sem descurar as áreas sociais que afetam diretamente a população”, afirmou.

Segundo o chefe do Governo, as principais linhas de ação do executivo estão claramente identificadas.

“Estamos a falar da saúde, energia, água, educação, agricultura e infraestruturas”, sublinhou.

Américo Ramos defendeu ainda a necessidade de um programa coerente e realista, ajustado às disponibilidades financeiras do país e à capacidade de mobilização dos parceiros de desenvolvimento, sustentado pelo trabalho e compromisso de todos os membros do Governo.

“Este Governo estará fortemente focado nos resultados. Temos de assumir as nossas responsabilidades e uma das estratégias passa por apostar na comunicação, para que a população esteja permanentemente informada sobre as nossas ações”, assegurou o primeiro-ministro.

A conclusão da composição governativa acontece nas vésperas da entrega ao Parlamento de uma petição relativa aos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, no quartel do Exército, pelo advogado Miques João Bonfim.

Questionado sobre o processo, Américo Ramos recordou as medidas adotadas pelo anterior executivo e reafirmou o empenho do Governo no seu desfecho.

“Todos sabem o que o XIX Governo fez para ultrapassar essa situação. O processo está em curso e a iniciativa do advogado Miques João é legítima. O Governo fará a sua parte, empenhando todos os esforços para que este processo possa ser concluído”, declarou.

Ainda esta terça-feira, o Presidente da República conferiu posse a três membros do seu gabinete que, há cerca de duas semanas, haviam assumido funções como deputados, mas que decidiram regressar à Presidência da República.

José Bouças