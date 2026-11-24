Três comunidades de difícil acesso em São Tomé e Príncipe estão na rota da transição energética. O fornecimento de eletricidade será assegurado através de minirredes sustentáveis baseadas em energia solar, numa iniciativa apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do Programa Africa Minigrids.

“Vamos implementar sistemas de energia solar fotovoltaica, ou seja, painéis solares associados a baterias de armazenamento“, explicou Belizardo Neto, Diretor-Geral dos Recursos Naturais e Energia.

O Ilhéu das Rolas, Santa Adelaide e Plateau são as três comunidades já identificadas na ilha de São Tomé para beneficiar desta iniciativa, concebida para alargar o acesso à energia em zonas onde a extensão da rede elétrica convencional apresenta maiores desafios.

Segundo Belizardo Neto, Santa Adelaide já beneficia de uma solução fotovoltaica com sistema de armazenamento de energia, estando previstas melhorias para aumentar a sua eficiência e capacidade. O objetivo, acrescentou, é fazer com que estas comunidades possam utilizar a eletricidade não apenas para consumo doméstico, mas também para desenvolver atividades económicas e produtivas.

“Temos a comunidade de Santa Adelaide, que já beneficia de um sistema fotovoltaico com armazenamento. Estamos a melhorar essa infraestrutura, mas o objetivo principal é tornar estas comunidades mais produtivas“, afirmou.

Enquanto decorrem os preparativos para a implementação das soluções, representantes de instituições públicas e privadas participam em ações de capacitação sobre o modelo tarifário a aplicar nas futuras minirredes. A formação conta com o apoio do Fórum Africano de Reguladores de Serviços Públicos.

Para o PNUD, a sustentabilidade do projeto passa também pela responsabilização dos beneficiários relativamente aos custos de operação e manutenção dos sistemas.

“A população não pode beneficiar da energia acreditando que não terá de pagar pelo serviço. Mesmo tratando-se de uma minirrede, existe a necessidade de assegurar recursos para a manutenção dos equipamentos, substituição de baterias e reparação de eventuais avarias“, defendeu Maite Mendizabal, Gestora de Portefólio Ambiental do PNUD.

Com esta iniciativa, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pretende ajudar São Tomé e Príncipe a transformar o seu potencial em energias renováveis em eletricidade fiável, acessível e sustentável, contribuindo para a melhoria das condições de vida das populações e para o desenvolvimento económico do país.

José Bouças