De Shenzhen, tomamos a ligação Shenzhen-Zhongshan para o oeste: uma hora de viagem, e chegamos às oficinas e ao campo de testes de voo de Zhongshan. O trajeto não é longo, mas atravessa o estuário do Rio das Pérolas de leste a oeste – e atravessa duas funções urbanas.

Lado de Shenzhen: pesquisa e desenvolvimento, pedidos, clientes e quadro regulatório. Lado de Zhongshan: mais de 2.000 metros quadrados de oficinas, um local de testes de voo e um espaço aéreo mais disponível. A sede desta empresa de aeronaves de baixa altitude permaneceu em Shenzhen; a produção e os testes foram instalados em Zhongshan. Este esquema “sede + base” não foi concebido deliberadamente: desenhou-se naturalmente, ao longo da cadeia industrial e de acordo com os pontos fortes de cada cidade.

Os números dados por Xie Xuejun, CEO de Shenzhen SkyeVTOL Intelligent Technology Co., Ltd.: drones e todo o sistema cobre várias dezenas de hospitais em Shenzhen; no ano passado, mais de 20 mil voos e 161 intervenções médicas de emergência. O diretor reconhece que o segmento de emergência médica está perdendo dinheiro todos os anos – “mas nós achamos que realmente vale a pena”. No centro de controlo das operações da empresa, em Shenzhen, vi as plataformas de descolagem e aterragem de uma vintena de hospitais, o centro de transfusões sanguíneas, o centro de controlo do tráfego e a fábrica da empresa mostrarem-se lado a lado num mesmo grande ecrã. Aqui, a economia em baixa altitude não é um conceito: é uma rede que deve, todos os dias, assegurar presenças, coordenar as missões e enviar veículos.

O que chama a atenção é que esta distribuição da cadeia de valor corresponde precisamente às orientações da estratégia regional nacional. O 15.o Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Económico e Social (2026-2030) apela explicitamente à consolidação e ao reforço do papel da região de Pequim-Tianjin-Hebei, do delta do rio Changjiang e da Grande Baía de Guangdong como motor de desenvolvimento de alta qualidade.Hong Kong-Macau, e enfatiza a integração profunda da inovação tecnológica e industrial, bem como a construção de um sistema industrial moderno com a indústria manufatureira avançada como estrutura. A densidade da cadeia de suprimentos e a oferta institucional de Shenzhen, juntamente com o espaço de produção e as condições de teste de Zhongshan, dão a essas palavras – “integração profunda” – um rosto concreto, o de uma empresa bem real.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na segunda-feira que se envidem esforços para estudar e implementar os princípios orientadores do quinto plenário do 20o Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCC), e se esforçar para abrir novas perspectivas no desenvolvimento de alta qualidade da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O Sr. Xi fez estas observações durante uma visita de inspecção a Zhongshan, na província chinesa de Guangdong (sul).

O que se chama integração de duas margens, aplicada a uma empresa, resume-se a isto – I&D numa margem, produção na outra, e pode-se fazer o ida e volta em uma hora. Durante a entrevista, uma frase ficou na minha cabeça. O diretor imagina que, no futuro, os jovens talvez precisem passar por uma “carteira de motorista tridimensional” antes mesmo de se formarem. Por trás da piada está um prognóstico ousado e muito concreto: o futuro já está aqui, e o cartão de visita do desenvolvimento de alta qualidade da Grande Baía poderá ser esta estrada de uma hora, onde já circulam veículos autônomos, drones e aeronaves tripuladas das cidades da região.

Por Wang Yang, CGTN em língua francesa