Apresentação da obra vencedora da 2.ª edição do Prémio Literário UCCLA  

A obra vencedora da 2.ª edição do Prémio Literário UCCLA, atribuída ao livro “Diário de Cão” da autoria de Thiago Rodrigues Braga será apresentada no dia 22 de janeiro na loja da FNAC Colombo (Avenida Lusíada – Centro Comercial Colombo, Loja A – 103) e no dia 28 de janeiro na loja da FNAC Chiado (Armazéns do Chiado – Rua do Carmo, n.º 2, Loja 407), pelas 18h30.

De referir que a 2.ª edição do Prémio Literário UCCLA recebeu a concurso obras de 520 autores, que nunca haviam publicado um livro de literatura. De destacar a diversidade dos autores candidatos, que vão para além dos países de Língua Portuguesa, como Inglaterra, Holanda, Espanha, Argentina e Estados Unidos da América, com textos enviados em Português. Quanto ao género, um terço foram mulheres (169) e 351 homens.