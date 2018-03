Homenagem à Mulher Caboverdiana na UCCLA

A UCCLA vai ser palco de uma homenagem à Mulher Caboverdiana – Viva Kriola – no próximo dia 24 de março, a partir das 16 horas, numa iniciativa organizada pelo Comité Miss CPLP e com o apoio da Embaixada de Cabo Verde em Portugal.

Programa:

– EXPOKRIOLA – Desfile de Moda

2 estilistas – Timas & Andredina Cardoso

– Apontamento cultural com Batucadeiras “Ramedi Terra ” – Dj Rock Silva “Ramedi Terra”

– Exposição e venda de CD com SONS D’ÁFRICA

– Cocktail Kriol

Entrada: 5€

No âmbito da homenagem irão decorrer, ainda, duas iniciativas, a saber:

– Dia 27 de março, às 16 horas, música e poesia na Associação Caboverdiana de Lisboa (Rua Duque de Palmela, n.º 2) – Entrada livre;

– Dia 31 de março, às 21 horas, espetáculo solidário com a atuação do grupo Batuqueiras “Ramedi Terra” e do grupo “Mudjeris di Rinkon” (As Ferro Gaita no feminino) + DJ Rock Silva, no Espaço B.Leza (Cais do Gás, n. 1) – Entrada: 10€.

Morada da UCCLA:

Avenida da Índia, n.º 110 (entre a Cordoaria Nacional e o Museu Nacional dos Coches), em Lisboa

Autocarros: 714, 727 e 751 – Altinho, e 728 e 729 – Belém

Comboio: Estação de Belém

Elétrico: 15E – Altinho