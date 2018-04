Ladrão…na II edição do Fala Sério

O programa Fala Sério, que foi ao ar no dia 31 de Abril, no Centro Cultural- Brasil São Tomé e Príncipe, CCB-STP, trouxe à discussão, o tema “Ladrão de alegrias”, que visou trazer a consciência, e encontrar a solução para combater os ladrões que andam por aí [frustrações, ansiedade, decepções, e depressões], sublinhou o apresentador do programa, Yath’anderson Borges de Lima.

Depois da abertura em Fevereiro com o tema “Recomeçar: ainda há tempo!”, o programa fala sério, voltou a trazer mais um tema pertinente, o “Ladrão de alegrias”, fazendo desta forma o paralelo com o tema anterior, onde os convidados apresentaram algumas dicas para recomeçar, depois de um fracasso.

Nesta edição, o programa pretendeu dar segmento ao gancho deixado pelo tema da edição anterior, trazendo o ladrão, para comparar com o aquilo que nos tem tirado as alegrias, como por exemplo, frustração, decepção,… e ansiedade, que segundo os presentes [que estiveram em bom número], no tempo actual, onde vivemos o débil individualismo, têm causados grandes danos e colocando em causa o futuro do mundo, e com destaque para São Tomé e Príncipe, onde dia após dia, vem-se assistindo o aumento do índice de desmotivação no seio da juventude.

Ciente das consequências devastadoras que nos deslumbram no fundo do túnel, caso não intervimos com rapidez na camada juvenil, que por si só, não conseguirá encontrar a solução para o maior problema causado por ditos ladrões, a desmotivação, o apresentador do programa, aproveitou para deixar algumas recomendações, de modo a contornarmos a situação.

“Quando deparamos com isso, precisamos respirar fundo e recomeçar, realinhar, e readicionar a nossa vida. Não podemos por fim ou perder esperança, porque tivemos azar de ser assaltados. Quem nunca sofreu uma frustração? Mas, não podemos ficar presos! Temos que ver que o outro é um ser falível como eu. Enquanto respiramos, estaremos sempre sujeitos aos assaltos. Mas precisamos sempre de recomeçar”.

No final, em diálogo com alguns presentes, os mesmos defenderam que na realidade, lidar de frente com o ladrão de alegrias, é um caminho a seguir, mas acrescentam também que, os assaltos poderiam ser evitados, caso prestássemos mais atenção nas coisas que nos dão alegrias, e não nos problemas que os assaltos podem trazer, acrescentado que o diálogo é fundamental para todo o problema aqui apresentado.

O programa da edição de Março, mês da mulher, contou com a presença especial da Ellen Freitas, Aida Beirão e Leila Quaresma, que em certa medida, homenagearam as mulheres.

A próxima edição do Fala Sério irá ao ar, no Centro Cultural Brasil- São Tomé e Príncipe, no dia 28 do mês em curso, com o tema “Eu e a liderança”.

Gil Vaz