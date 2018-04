A Embaixada de Portugal – Centro Cultural Português em São Tomé, em parceria com o Arte Institute, promovem, entre os dias 5 e 9 de Abril, a I Edição do Festival de Literatura de São Tomé.

Esta primeira edição vai reunir na Ilha escritores e artistas da lusofonia que, em conversas, tertúlias literárias, declamações de poesia, performances teatrais, cinema e música, transportam para São Tomé os diversos tons da Língua Portuguesa, abrindo espaços de diálogo e de partilha de experiências a todos os que trazem palavras em português no coração.

Entre os autores convidados encontram-se a guineense Odete Semedo, o angolano Ondjaki, os santomenses Olinda Beja e Filipe Santo, o cabo-verdiano Filinto Elisio, a brasileira Natália Polesso e o português Afonso Cruz.

Para além das iniciativas que decorrerão em vários pontos da cidade de São Tomé, de acordo com o programa em anexo, o Festival promoverá o encontro entre aqueles autores e alunos de escolas santomenses, através da realização de workshops literários, onde os jovens terão a oportunidade de aprofundar e partilhar diversos saberes.

Esta iniciativa conta igualmente com a parceria da Casa da Cultura São Tomé, do Centro Cultura Brasil – São Tomé, do César Café e do Pico Mocambo, para além do apoio da TAP Portugal e do Grupo Pestana.

Um mar de palavras em Português!

Contamos com a vossa participação.