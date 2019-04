ONU solidária com França promete ajuda a restaurar Catedral de Notre-Dame

Parceria – Téla Nón /Rádio ONU

Edifício histórico começou a arder no final do dia de segunda-feira; secretário-geral, presidente da Assembleia Geral e diretora-geral da Unesco publicaram mensagens de solidariedade; edifício é Patrimônio Mundial desde 1991.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta segunda-feira estar “horrorizado pelas imagens do incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame”, em Paris.

Segundo agências de notícias, o alarme foi dado por volta das 18:30, hora local, e ainda não são conhecidas as causas do fogo. O edifício histórico estava sendo renovado.

Tesouro

Em mensagem publicada no Twitter, o chefe da ONU disse que a catedral é “uma jóia única do patrimônio mundial que reina sobre Paris desde o século XIV.” Guterres acrescentou que seus “pensamentos estão com o povo e o governo francês.”

A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura, Unesco, disse que a agência “acompanha de perto a situação” do incêndio .

Solidariedade

A chefe da Unesco lembrou que a catedral foi classificada como Patrimônio Mundial em 1991. Audrey Azoulay disse que a agência “está do lado da França para salvar e restaurar esta herança de valor incalculável”.

Em mensagem publicada no Twitter, a representante disse sentir “emoção profunda” ao ver as imagens do fogo.

Tristeza

A presidente da Assembleia Geral da ONU, María Fernanda Espinosa, também publicou uma mensagem nesta rede social. A representante disse estar “profundamente triste” com as imagens do incêndio.

Dizendo que o edifício é “uma das jóias da herança cultural da França e da Europa”, a representante concluiu a mensagem dizendo que está do lado “do povo e do governo da França.”

Danos

Agências de notícias afirmam que o edifício foi evacuado e que não haverá vítimas.

O edifício, cuja construção foi iniciada no ano de 1163, é uma das atrações turísticas mais populares da Europa, recebendo cerca de 13 milhões de visitantes todos os anos.

ONU News

Catedral de Notre Dame antes do fogo