Café com Letras versa sobre a “liberdade de expressão”

O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, CCB-STP, voltou a celebrar mais uma noite literária, com apresentação da 27ª edição do seu clássico, Café com Letras, exibindo a obra do Érico Veríssimo “Incidentes em Antares”, pelo Embaixador do Brasil, Vilmar Rogeiro Coutinho Júnior, que vê a obra como “um grito em favor da liberdade de expressão”.

Depois do sucesso que foi a exposição da obra “O Quinze”, da escritora Rachel de Queiroz, o CCB-STP proporcionou aos amantes da literatura, mais uma noite literária e a gastronómica, com apresentação da 27ª edição do programa (Café com Letras) que visa divulgar obras da literatura brasileira, como também da língua portuguesa em geral, além de incentivar o hábito da leitura por meio de partilha de leitura sobre o livro escolhido pelos palestrantes convidados.

Para esta edição, o evento trouxe a temática “liberdade de expressão”, exposta no livro “Incidentes em Antares”, onde o escritor tenta através de humor apresentar algumas críticas e denunciar a falta da liberdade de expressão que se vivia na época, sublinhou o diplomata brasileiro.

O livro foi apresentado de forma transcendente pelo Vilmar Coutinho, que com a sua peculiaridade e teatralidade conseguiu prender a atenção do público, que chegou mesmo a viajar no tempo, salientou um dos presentes.

Coutinho aproveitou a ocasião para lançar o desafio a presidente da companhia de teatro, Mardginia Pinto, presente no evento, em transitar a obra para as salas de teatro.

A 28ª edição terá lugar no próximo mês de Julho, frisou a Directora do Centro Cultural Brasil- São Tomé e Príncipe, Leila Quaresma.

Martins dos Santos