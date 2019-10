Tonecas Prazeres ao vivo na UCCLA

Uma das grandes vozes de São Tomé e Príncipe irá abrilhantar a noite do dia 25 de outubro, na UCCLA. O compositor, guitarrista e intérprete Tonecas Prazeres atuará ao vivo pelas 21 horas.

Teve uma efusiva atuação no Mercado da Língua Portuguesa – evento organizado pela UCCLA e Câmara Municipal de Cascais – no dia 4 de maio, ofertando às centenas de pessoas que assistiam momentos de muita alegria, animação e boa disposição.

Haverá, a partir das 19 horas, mostra de gastronomia de São Tomé e Príncipe.

Os bilhetes de acesso custam 7,50€ e estão à venda na BOL atarvés do link https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/81873-tonecas_prazeres_e_sua_banda-uccla/

Tonecas Prazeres

… da ilha do Príncipe para o mundo!

Cantor, compositor, intérprete e guitarrista. Nasceu na Ilha do Príncipe, em maio de 1963.

Tendo vivido a sua infância entre São Tomé e Príncipe e Angola. Oriundo de uma família onde a música se fez sempre presente.

Aos 16 anos iniciou a sua carreira musical cantando e tocando (guitarra) no grupo de jovens “Canucos das Ilhas Verdes”, com Kalú Mendes e Vizinho, sob a orientação do maestro Felício Mendes.

Em 1984 vem para Lisboa para estudar Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, curso que não chegou a concluir, pois a música falou mais alto…

Assumiu em 1990 a sua carreira a solo, com a participação num grande concerto na Aula Magna – Lisboa, ao lado de Rui Veloso e Mariza, com o Projeto Dêxa.

Teve várias participações em projetos musicais com vários artistas da lusofonia e tem também representado o seu país em vários concertos em Portugal e no estrangeiro.

Do seu palmarés destacam-se as várias participações em representação do seu país nos festivais: Cantos na Maré em Fortaleza – Brasil (Setembro 2009).

Dos seus trabalhos de originais, destacam-se os temas: Sant City e Fia Ibiba (estilo dexa) que define o seu perfil musical e o projeto que tem desenvolvido de promoção e divulgação da música são-tomense.

A nossa língua nossa música – Brasil (Abril 2010), City of London Festival – Londres (Junho 2010). Concerto da Lusofonia – Assembleia da Republica Portuguesa Lisboa (Abril 2015). African Day China Taiwan (Maio 2015); Festival Musica da CPLP – Timor Leste (Julho 2015); Festival da Lusofonia de Macau (Out 2016); Festas do Mar (Ago 2018) – Baía de Cascais, entre outros.

Após 25 anos de carreira, Tonecas Prazeres lança em 2015 o seu último trabalho.

Discográfico “Tonecas Prazeres & Afro Vungo Project”, abraçando o desafio de trazer para a atualidade a música étnica de São Tomé e Príncipe (socopé, ússua, dexa, bula-uê, puita e rumba) com outras influências musicais que teve ao longo da sua carreira, tais como o jazz, reggae, salsa, blues entre outros; bem como a reedição de músicas de grandes compositores do repertório são-tomense dos anos 60, 70 e 80.

O álbum contou com participações especiais de Luís Represas no tema “Voar Para Ti” (poema do jornalista e locutor João Pedro Martins) de Don Kikas no tema “Lobito”, do saxofonista Otis, do cantor e guitarrista Filipe Santo, bem como o músico e coprodutor Costa Neto.

Morada:

Casa das Galeotas

Avenida da Índia, n.º 110 (entre a Cordoaria Nacional e o Museu Nacional dos Coches), em Lisboa

Autocarros: 714, 727 e 751 – Altinho, e 728 e 729 – Belém

Comboio: Estação de Belém

Elétrico: 15E – Altinho

Coordenadas GPS: 38°41’46.9″N 9°11’52.4″W

Fonte – UCCLA