Tonecas Prazeres ao vivo na UCCLA

Uma das grandes vozes de São Tomé e Príncipe vai abrilhantar a noite do dia 11 de março, a partir das 19h30, no auditório da UCCLA. O compositor, guitarrista e intérprete Tonecas Prazeres atuará ao vivo e promete muita animação a todos os presentes. Não falte e reserve já o seu lugar!

As portas estarão abertas a partir das 18h30, onde não faltará o artesanato e a gastronomia de São Tomé e Príncipe, com a Mén Non-Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal e o Restaurante O Cantinho da Ameixoeira.

Os bilhetes de acesso têm o valor de 10€. Formas de pagamento: pagamento através de MBWay para o número 914572288 com a indicação do nome. Para quem não dispõe dessa aplicação, os bilhetes poderão ser adquiridos à porta no dia do concerto, reservando antecipadamente através do mail anabela.simao@uccla.pt.

Tonecas Prazeres:

… da ilha do Príncipe para o mundo! Cantor, compositor, intérprete e guitarrista. Nasceu na Ilha do Príncipe em maio de 1963. Tendo vivido a sua infância entre São Tomé e Príncipe e Angola. Oriundo de uma família onde a música se fez sempre presente. Aos 16 anos iniciou a sua carreira musical cantando e tocando (guitarra) no grupo de jovens “Canucos das Ilhas Verdes”, com Kalú Mendes e Vizinho, sob a orientação do maestro Felício Mendes.

Em 1984 vem para Lisboa para estudar Engenharia Civil, no Instituto Superior Técnico, curso que não chegou a concluir, pois a música falou mais alto. Assumiu em 1990 a sua carreira a solo, com a participação num grande concerto na Aula Magna, em Lisboa, ao lado de Rui Veloso e Mariza, com o Projeto Dêxa. Teve várias participações em projetos musicais com vários artistas da lusofonia e tem também, representado o seu país, em vários concertos em Portugal e no estrangeiro.

Do seu palmarés destacam-se as várias participações em representação do seu país, como no festival Cantos na Maré em Fortaleza, Brasil (setembro de 2009).

Dos seus trabalhos de originais, destacam-se os temas: Sant City e Fia Ibiba (estilo dexa) que define o seu perfil musical e o projeto que tem desenvolvido de promoção e divulgação da música são-tomense. A nossa língua nossa música, Brasil (abril 2010); City of London Festival, Londres (junho 2010); Concerto da Lusofonia, Assembleia da República Portuguesa, Lisboa (abril 2015); African Day China Taiwan (maio 2015); Festival Musica da CPLP, Timor-Leste (julho 2015); Festival da Lusofonia de Macau (outubro 2016); Festas do Mar, baía de Cascais (agosto 2018), Concerto em Libreville-Gabão com a participação do cantor são-tomense “Gapa” (abril 2019), entre outros. Após 25 anos de carreira, Tonecas Prazeres lança, em 2015, o seu último trabalho discográfico “Tonecas Prazeres & Afro Vungo Project”, abraçando o desafio de trazer para a atualidade a música étnica de São Tomé e Príncipe (socopé, ússua, dexa, bula-uê, puita e rumba) com outras influências musicais que teve ao longo da sua carreira, tais como o jazz, reggae, salsa, blues entre outros; bem como a reedição de músicas de grandes compositores do repertório são-tomense dos anos 60, 70 e 80. O álbum contou com participações especiais de Luís Represas no tema “Voar Para Ti” (poema do jornalista e locutor João Pedro Martins) de Don Kikas no tema “Lobito”, do saxofonista Otis, do cantor e guitarrista Filipe Santo, bem como o músico e coprodutor Costa Neto. Autor do poema “Mundos Diferentes, Todos Iguais” que dá voz aos problemas da crise da pandemia da Covid-19, com música de Mingo Rangel e Paulo de Carvalho.

O vídeo clip “Mundos diferentes, todos iguais” foi lançado no dia 14 de maio 2021, na UCCLA e contou com a participação de 21 artistas… Ana Lains, Anastácia Carvalho, Biah Vasconcelos, Calema, Costa Neto, Dany Silva, Don Kikas, Dimitri, João Gil, Kalú Ferreira, Karina Gomes, Luís Represas, Mário Marta, Mikas Cabral, Mike Trovoada, Mingo Rangel, Paulo de Carvalho, Remna, Stewart Sukuma, Tito Monteiro, Virgílio Gomes, Zé Barros e Zé Camarada.

Mén Non-Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal:

A Mén Non (nossa mãe) – Associação da Mulher de São Tomé e Príncipe em Portugal nasceu no dia 22 de setembro de 2010. É constituída por um grupo de mulheres, que pretendem intervir socialmente e apoiar as mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal e no mundo. Prima pela igualdade de oportunidades e direitos entre e mulheres e homens.

Restaurante O Cantinho da Ameixoeira:

O Cantinho da Ameixoeira irá proporcionar uma boa comida são-tomense.

