Governo felicita o jurista Jonas Gentil pela medalha de Mérito que vai receber no Brasil

NOTA DE RECONHECIMENTO

O Governo tem vindo a acompanhar, com especial atenção, os trabalhos de investigação na área do Direito, desenvolvidos pelo Jurista e Professor Jonas Gentil da Cruz, que têm agregado um enorme contributo para a investigação jurídica e académica nacional, sendo alguns desses trabalhos de grande relevância e reconhecidos a nível internacional.

Esses feitos contribuíram igualmente para que o supracitado jurista, recebesse o prestigiado convite formulado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, para ministrar uma formação aos Magistrados Federais do Rio de Janeiro, o que, consequentemente, valeu-lhe a merecida distinção com a Medalha de Mérito da EMERJ 2021.

Tratando-se de um prémio que enaltece e engrandece o nome de São Tomé e Príncipe, além de constituir um motivo de orgulho para todos os são-tomenses em geral, o Governo vem, através da presente “Nota de Reconhecimento”, felicitar o Dr. JONAS GENTIL DA CRUZ pelo galardão que lhe foi atribuído e estimula-lo a prosseguir com o seu trabalho de investigação académica, nesta tão importante área do saber.

São Tomé, 01 de dezembro de 2021.

O Primeiro-ministro e Chefe do Governo.

Jorge Lopes Bom Jesus