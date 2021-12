Jornadas de STP na Rússia começam este sábado 4 de Dezembro

Num comunicado enviado ao Téla Nón, o Centro Cultural Ibero-americano de Moscovo anuncia o lançamento das Jornadas São-tomenses.

As jornadas de São Tomé e Príncipe em Moscovo, capital da Rússia resulta da parceria entre o Centro Cultural Ibero-americano de Moscovo, a Associação dos Estudantes são-tomenses na Rússia (AESTP), e com apoio da Associação dos Amigos da Federação Russa pelo Desenvolvimento de África em São Tomé e Príncipe (AAFRDA.STP).

Segundo o comunicado as festividades culturais que marcam as Jornadas de São Tomé e Príncipe na Rússia se enquadram na celebração do dia da descoberta da ilha de São Tomé, 21 de Dezembro.

Para o dia 4 de Dezembro, sábado, o Centro Cultural Ibero-americano de Moscovo propõe – “Conhecer São Tomé e Príncipe” – . Um desafio que será resolvido pela Associação dos Estudantes de São Tomé e Príncipe em Moscovo, que tem a missão de dar a conhecer ao povo Russo e não só, a história e a cultura do arquipélago africano do golfo da Guiné.

«Com vários momentos culturais, desfile de trajes tradicionais, canções, poemas etc..», refere o comunicado.

Para o dia 18 de Dezembro está agendado um concerto musical de São Tomé e Príncipe em Moscovo. Com início marcado para as 12H00 TMG, o público também em São Tomé e Príncipe pode acompanhar o concerto musical pela transmissão via facebook.

https://www.facebook.com/CentroCulturalIberoamericano/

A Associação dos Estudantes de São Tomé e Príncipe na Rússia, diz no comunicado que «sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para a perfeição».

A Associação dos Estudantes santomenses, explica que a Biblioteca Estatal Federal de Literatura Estrangeira em Moscovo, também está envolvida no programa das Jornadas de São Tomé e Príncipe na Rússia.

«Juntos promovendo um conjunto de actividades tais como concerto e festival que serão realizados nos dias 4 e 18 de Dezembro com o objectivo de promover e dar a conhecer a nossa herança cultural. Junte-se a nós e vamos desfrutar de tudo aquilo que é bom da nossa cultura!», pontua a Associação dos Estudantes de São Tomé e Príncipe na Rússia.

Note-se que o Centro Cultural Ibero-americano de Moscovo foi inaugurado no ano 2019. A sua sede funciona na Biblioteca Estatal Federal da Literatura Estrangeira (Moscovo, Rússia).

Em conversa com o Téla Nón Inna Musina, Coordenadora de projectos lusófonos no Centro Cultural Ibero-americano de Moscovo, explicou que o objectivo principal do centro é o de dar a conhecer ao público russo a herança cultural dos países de língua oficial portuguesa e espanhola através de uma grande colecção de livros, cerca de 4,7 mil obras em português, bem como «encontros regulares com diásporas estrangeiras, corpo docente, escritores e viajantes que podem partilhar as suas experiências relativas aos países lusófonos, ciclos de cinema e exposições de quadros e fotografias», concluiu Inna Musina.

Abel Veiga