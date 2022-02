Procultura apoia 78 organizações com 6 milhões de euros nos PALOP e Timor

Num comunicado distribuído à imprensa, o projecto PROCULTURA diz que «apoia 78 organizações com 7,6 milhões de euros para o setor cultural nos PALOP e Timor-Leste».

No âmbito do projeto da União Europeia PROCULTURA, foi atribuído um apoio de 7,6 milhões de Euros a 78 organizações, que formaram parcerias para implementar 24 projetosnos setores da música, artes cénicas e literatura infanto juvenil nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.

Estas subvenções pretendem contribuir para a profissionalização e transformação dos setores culturais, incluindo a criação de redes entre organizações dos PALOP-TL e o acesso a mercados internacionais através do reforço da competitividade e dos canais de difusão, distribuição e comercialização naqueles seis países, com atenção especial à inclusão de mulheres e jovens.

Para mais informações sobre os projetos e as organizações subvencionadas, deve ser consultado o site do Camões, I.P.

O PROCULTURA é uma ação do Programa PALOP–TL e UE, financiada pela União Europeia, cofinanciada e gerida pelo Camões, I.P., contando também com o cofinanciamento da Fundação Calouste Gulbenkian. Tem por objetivo a promoção do emprego nas atividades geradoras de rendimento no setor cultural nos PALOP e em Timor-Leste.

O projeto combina abordagens de: i) promoção de novas competências artísticas, técnicas e de gestão dos recursos humanos do setor cultural, e reforço da capacidade nacional para a sua replicação; ii) reforço do financiamento disponível para a promoção de oportunidades de difusão e comercialização dos produtos dos setores da música, artes cénicas e literatura infanto juvenil, através de subvenções.

Fonte – Projecto PROCULTURA