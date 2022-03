Sarau de Poesia alusivo à Mulher – no CCP

O Centro Cultural Português convida a tod@s para um Sarau de Poesia alusivo à Mulher, a ter lugar no dia 21 de março, Dia Mundial da Poesia pelas 15h:00, no Auditório do Centro Cultural Português.

Esta sessão têm lugar no âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Mulher, onde pela primeira vez em São Tome e Príncipe, todas as organizações que trabalham o tema igualdade e equidade do género celebram o Dia Internacional da Mulher ao longo de todo o Mês.

Todas Juntas, Mais Mulheres = Mais desenvolvimento