O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe informa que estão abertas as inscrições para as turmas de língua portuguesa. As aulas iniciarão no próximo dia 9 de maio. Os cursos ofertados são:

– PORTUGUÊS COMO LÍNGUA INTERCULTURAL

Objetivo: Capacitar estudantes e profissionais de diversas áreas de atuação que buscam aprimorar seus conhecimentos na Língua Portuguesa.

Turma: Básico I

– PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Objetivo: Desenvolver as habilidades de compreensão e de expressão oral e escrita do aluno estrangeiro.

Turma: Básico I, Básico II e Intermediário I

– PREPARATÓRIO PARA EXAME CELPE-BRAS:

Objetivo: Preparar os alunos para realizar o exame oficial de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros do Brasil, Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), por meio do trabalho com edições anteriores do exame, escrito e oral, com vistas ao aprimoramento da competência comunicativa, das habilidades de leitura e compreensão de gêneros textuais da esfera do cotidiano, através de textos, vídeos e áudios.

Obs.: A apresentação do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS) é exigida, obrigatoriamente, no ato da inscrição dos processos seletivos dos programas educacionais do Brasil, Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e de Pós-Graduação (PEC-PG), os quais oferecem aos estudantes estrangeiros vagas para ingressos em cursos de licenciatura e bolsas de estudo para formação em cursos de mestrado e doutorado em instituições de ensino superior brasileiras.

As inscrições estão sendo realizadas no Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe.