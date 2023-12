Lançamento do livro “São Tomé e Príncipe – Visto do Ar” na UCCLA

Terá lugar, no dia 8 de dezembro, às 16 horas, o lançamento do livro “São Tomé e Príncipe – Visto do Ar”, no auditório da UCCLA. Trata-se da mais recente publicação da Flying Book House.

A apresentação do livro ficará a cargo de David Santos e Jéssica Pedroso, autores do livro, que partilharão a experiência de execução deste trabalho.

O lançamento será transmitido, em direto, através da página do Facebook da UCCLA em https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa

De acordo com a Flying Book House “Ilhas paradisíacas há muitas, mas São Tomé e Príncipe é especial. É especial pela cultura, pelas pessoas, pela paisagem. Sentimos o privilégio de as conhecer quando percorremos as suas estradas, quando conhecemos as suas crianças, quando provamos a sua gastronomia, quando descobrimos a sua história. É arrebatador como estas duas pequenas ilhas do Equador têm tanto para oferecer. O destino não é desconhecido dos portugueses, mas poucos já o foram descobrir. Através deste livro, queremos mostrar o imperdível.”

Ao longo de 2 semanas foram captadas mais de 1420 fotografias aéreas, com recurso a drone. Foram realizados mais de 100 voos, percorrendo mais de 380 km, numa viagem única por todo o país.

O livro “São Tomé e Príncipe – Visto do Ar”contou com o apoio da STP Airways, do Grupo Hoteleiro HBD e do Governo Regional do Príncipe. Com uma primeira edição de 4.000 exemplares, o livro é composto por 180 páginas, e conta com textos em português, inglês e francês.

FONTE : UCCLA