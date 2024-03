Control no TikTok? O novo desafio é lançado no Briefing Aberto dos Prémios Lusófonos da Criatividade

À semelhança do primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre dos Prémios Lusófonos da Criatividade o Briefing Aberto vai estar sob o patrocínio da Control.

Quase 40% da GEN Z utiliza o TikTok como motor de busca em detrimento do Google, é onde vão buscar a informação/conhecimento, preferem que as suas perguntas sejam respondidas por vídeos. Sendo assim, qual deveria ser a da Control no TikTok? Este é o desafio lançado pela marca aos jovens criativos, no Briefing Aberto dos Prémios lusófonos da Criatividade.

A categoria divide-se em três: Estudantes; Jovens Criativos, com menos de 30 anos; e Talentos Lusófonos, com mais de 30 anos – dando origem ao Estudante, Jovem Criativo e Talento Lusófono do Ano.

O Briefing Aberto dos Prémios Lusófonos é uma competição internacional de inscrição gratuita, aberta a todos os estudantes e profissionais de todos os países de língua oficial portuguesa. Tal como todo o festival, decorre ao longo de todo o ano, em três etapas quadrimestrais. A participação é individual ou em dupla.​

As inscrições para a categoria Briefing Aberto estão abertas até ao dia 29 de Março e as inscrições para as restantes categorias encontram-se igualmente abertas.

Para que fique a par das novidades, acompanhe-as através das nossas plataformas digitais.

Pode consultar o site em: https://www.premioslusofonos.com

Pode visitar as redes sociais em:

Facebook – https://www.facebook.com/premioslusos

Instagram – https://www.instagram.com/premioslusofonosdacriatividade/

Sobre os Prémios Lusófonos da Criatividade:

Os Prémios Lusófonos da Criatividade são um festival internacional de criatividade sediado em Portugal, o único no mundo dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua portuguesa.

Os “Lusos” têm a missão de enaltecer o melhor trabalho feito por agências, profissionais, estúdios e produtores em todos os países que comungam a nossa língua. Um festival que tem sido um pilar importante no mercado, na promoção de aproximação entre estes mercados e trazendo à nossa cidade alguns dos maiores nomes da nossa indústria.