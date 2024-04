“Laura, uma aventura em Monte Café” novo livro do projecto “Ilhas e Encantamentos”

No próximo dia 4 de abril, decorre a partir das 16h30 no Centro Cultural Português o lançamento do livro

Laura, uma aventura em Monte Café. O título é já o oitavo da coleção “Ilhas e Encantamentos” –

e o segundo dedicado a São Tomé e Príncipe.

Focado no reforço do setor da literatura infantojuvenil e na promoção do emprego cultural criativo, o projeto “Ilhas e Encantamentos” ancora no incentivo à leitura e na salvaguarda patrimonial os dois principais pilares que estruturam a sua intervenção.

Implementado pela Associação Marquês de Valle-Flôr, em São Tomé e Príncipe numa parceria com a CASA DA CULTURA, o “Ilhas” lança esta próxima quinta-feira um livro que é resultado evidente destas duas apostas: escrito pela professora Ludmila Riôa de Freitas e pela aluna Arlene Moreno, Laura, uma aventura em Monte Café foi o texto vencedor do Concurso Escolar Literário promovido em 2023 pelo projeto, enriquecido com as ilustrações resultantes da oficina com base nesse texto orientada pelo artista plástico Eduardo Malé.

Em São Tomé e Príncipe, o “Ilhas” abriu já duas Casas dos Contos, atingindo um público-alvo que ronda as 350 pessoas; criou ou contribuiu para a dinamização de 14 postos de trabalho na área da Cultura; e promoveu uma dezena de ações de formação nas áreas da Literatura Infantojuvenil, Educação Patrimonial, Dinamização Sociocultural, Ilustração e Teatro de Marionetas.

Fonte – Projecto Ilhas e Encantamentos