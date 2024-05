“Semana da Língua Portuguesa” realiza o “III Simpósio da Língua Portuguesa”

Desde 20 de julho de 2009 que a CPLP (Comunidade dos Países e Língua Portuguesa) instituiu o 5 de maio como o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura, na XIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade. Em novembro de 2019 a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), proclamou esta data como o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Desde o primeiro momento, múltiplas iniciativas têm sido promovidas pelos grupos CPLP, pelos Estados-Membros, pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), pelo Camões I.P., em diversas cidades do mundo e este ano também assim acontece no arquipélago de São Tomé e Príncipe”.

Reconhecendo a responsabilidade que a Educação tem na preservação do património linguístico, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de São Tomé e Príncipe através do Centro de Língua Portuguesa do Camões I.P. e do Instituto Guimarães Rosa, assinala a data promovendo a “Semana da Língua Portuguesa” onde terá lugar o “III Simpósio da Língua Portuguesa” e ações de formação para professores e alunos tendo em vista divulgar a investigação & desenvolvimento nesta área transversal do conhecimento.

Para as ações de formação, professores e alunos, contamos com a presença da Exma. Sra. Professora Dra. Isabel Roboredo Seara da Universidade Aberta de Lisboa, da qual contamos com a sua generosa colaboração para que se possam realizar na Universidade FCT-USTP e no Centro Cultural Português.

Estas ações de formação, gratuitas, não carecem de inscrição prévia estando abertas na realidade a todo o público que esteja interessado na temática.

Fonte : Centro de Língua Portuguesa do Camões I.P.