“O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias ” sexta-feira no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, agendada para o dia 9 agosto (sexta-feira), às 18h.

Nesta sessão será exibido “O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias “, filme de drama brasileiro de 2006, concebido e dirigido por Cao Hamburger, que também escreveu seu roteiro, com Adriana Falcão, Claudio Galperin, Bráulio Mantovani e Anna Muylaert.

A entrada é gratuita!

Sinopse: 1970. Mauro (Michel Joelsas) é um garoto mineiro de 12 anos, que adora futebol e jogo de botão. Um dia, sua vida muda completamente, já que seus pais saem de férias de forma inesperada e sem motivo aparente para ele. Na verdade, os pais de Mauro foram obrigados a fugir da perseguição política, tendo que deixá-lo com o avô paterno (Paulo Autran). Porém o avô enfrenta problemas, o que faz com que Mauro tenha que ficar com Shlomo (Germano Haiut), um velho judeu solitário que é vizinho do avô de Mauro.