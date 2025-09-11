“Xica da Silva” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidar para mais uma sessão do Cine Brasil, desta vez com o respeitado filme “Xica da Silva” (1976), obra dirigida por Carlos Diegues.

Xica da Silva (1976), sexto longa de Cacá Diegues, foi o filme que consolidou sua carreira, tornando-o popular no Brasil e no exterior. Baseado na história real da escrava Chica da Silva, que em Minas Gerais conquistou alforria e posição de destaque ao se casar com o contratador de diamantes João Fernandes, o filme quebrou paradigmas sociais ao retratar sua ascensão. A obra é protagonizada por Zezé Motta, em papel que a projetou nacionalmente, e por Walmor Chagas, com participações de nomes como Elke Maravilha e José Wilker. A trilha sonora, assinada por Jorge Ben Jor e Roberto Menescal, inclui a canção “Xica da Silva”, que se tornou um sucesso. Visto por mais de 3 milhões de espectadores, foi o maior êxito comercial de Diegues e o grande vencedor do Festival de Brasília, com prêmios de Melhor Filme, Direção e Atriz.

Sinopse:

Segunda metade do século XVIII. Xica da Silva (Zezé Motta) era uma escrava que, após seduzir o milionário João Fernandes (Walmor Chagas), se tornou uma dama na sociedade de Diamantina. Ela passou a promover luxuosas festas e banquetes, algumas contando com a exibição de grupos de teatro europeus. Sua ostentação fez com que sua fama chegasse até a corte portuguesa.

Informações:

Cine Brasil

Filme: “Xica da Silva”

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 12 de agosto

Horário: 18h