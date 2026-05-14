Dando continuidade à Mostra de Cinema em Língua Portuguesa – edição 2026, o Instituto Guimarães Rosa São Tomé (IGR São Tomé) convida o público para uma sessão especial do Cine Brasil dedicada ao cinema santomense.

Nesta sexta-feira, a programação reúne três obras que evidenciam a diversidade de temas, perspectivas e sensibilidades do cinema santomense, valorizando narrativas que dialogam com a realidade do país.

Filmes em exibição

“Chama-me Maria”, de Jéssica Lima,

2024 | 35 min | Documentário

“Ele e Ela”, de Elton Guadalupe

2025 | 26 min | Drama

“Ximidô”, de Kátya Aragão

2026 | 27 min | Drama

Cine Brasil – Mostra de Cinema em Língua Portuguesa – edição 2026

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 15 de maio

Horário: 18h

Participe desta sessão e prestigie a produção audiovisual santomense!