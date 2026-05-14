Cultura

Sessão especial do Cine Brasil dedicada ao cinema santomense

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Dando continuidade à Mostra de Cinema em Língua Portuguesa – edição 2026, o Instituto Guimarães Rosa São Tomé (IGR São Tomé) convida o público para uma sessão especial do Cine Brasil dedicada ao cinema santomense.

Nesta sexta-feira, a programação reúne três obras que evidenciam a diversidade de temas, perspectivas e sensibilidades do cinema santomense, valorizando narrativas que dialogam com a realidade do país.

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 Filmes em exibição
“Chama-me Maria”, de Jéssica Lima,
2024 | 35 min | Documentário

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“Ele e Ela”, de Elton Guadalupe
2025 | 26 min | Drama

“Ximidô”, de Kátya Aragão
2026 | 27 min | Drama

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 Cine Brasil – Mostra de Cinema em Língua Portuguesa – edição 2026

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 Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

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 Entrada: Gratuita

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 Data: 15 de maio

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 Horário: 18h

Participe desta sessão e prestigie a produção audiovisual santomense!

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