WACA + transforma vulnerabilidade em esperança: expansão segura chega a Iô Grande

Iô Grande é uma pacata comunidade situada no enclave da zona sul da ilha de São Tomé, onde a população enfrenta fenómenos extremos associados às mudanças climáticas, sofrendo com frequência os efeitos de inundações marítimas, fluviais e pluviais.

“Quando há mar grande, a água trazida pelas ondas invade as nossas casas. As crianças ficam atrapalhadas, gritam e temos de transportá-las ao colo para zonas mais seguras, abandonando as nossas casas”, relata Américo Lázaro, líder comunitário.

Dulce Gomes, residente, acrescenta: “Quando isso acontece à noite, temos de acender a lanterna, pegar nas crianças e correr. Não dá para ficar em casa, não dá.”

Esses sofrimentos começam a ter os dias contados. Com o financiamento do Banco Mundial, no valor de 750 mil dólares, equivalente a 650 mil euros, o Governo, através do WACA +, projeto de investimentos em resiliência costeira e turismo sustentável, criou na comunidade uma zona de expansão segura, com vias de acesso e redes de drenagem, numa área de três hectares.

“Para além das primeiras 12 famílias que vão beneficiar das habitações iniciais, vamos também construir uma escola e um pequeno polidesportivo. Depois, haverá terrenos disponíveis para que o restante da população possa transferir as suas casas para esta zona segura”, assegurou Arlindo Carvalho, Coordenador do projeto WACA.

“Este é um projeto que queremos expandir para todas as zonas costeiras em perigo. Sempre ouvimos dizer que São Tomé e Príncipe tem 1001 quilómetros quadrados, mas segundo os últimos estudos já andamos à volta de novecentos e tal quilómetros quadrados, ou seja, o mar está a consumir-nos”, alertou Gareth Guadalupe, Ministro da Economia e Finanças.

Para o governante, “somos nós que temos de nos adaptar à natureza e não a natureza a adaptar-se a nós. Este projeto é, por isso, uma readaptação à natureza.”

Projetos semelhantes já foram implementados em Santa Catarina, Malanza, Micoló e na Região Autónoma do Príncipe.

José Bouças